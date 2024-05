Bosbrand rukt op richting Canadese oliestad Fort McMurray, duizenden geëvacueerd

Een grote natuurbrand trekt richting de Canadese oliestad Fort McMurray. Inmiddels hebben de lokale autoriteiten 6000 inwoners opgedragen hun huis te verlaten. Het vuur woedt nu op zo'n 13 kilometer ten zuidwesten van de stad in de westelijke provincie Alberta. De stad ligt in het belangrijkste oliewingebied van het land.

Het vuur, dat door de droogte en sterke wind vrij spel heeft, vormt sinds vorige week een bedreiging voor Fort McMurray. De brand is vandaag aanzienlijk in omvang toegenomen, meldt de woordvoerder van Alberta Wildfire. "Helaas zijn dit geen gunstige winden voor ons en zal het vuur de stad blijven naderen totdat de wind van richting verandert."

Ook op plekken waar nog geen evacuaties zijn afgekondigd beginnen bewoners te vertrekken. "Mensen wachten niet op een evacuatiebevel, ze gaan gewoon al", zegt Elsie Knister tegen persbureau Reuters. Knister moest in 2016 ook al alles achterlaten. "Ik voel me leeg. Ik ben 71 en ik wil dit niet nog een keer meemaken. Het is verschrikkelijk."