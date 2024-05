Triodos Bank naar de beurs met geplaagde certificaten

Beleggers kunnen binnenkort op de beurs in Amsterdam handelen in de certificaten van Triodos Bank. Daarmee hoopt de bank een einde te maken aan de slepende onmin tussen certificaathouders en de bank zelf.

Triodos verkocht de afgelopen 40 jaar zogenoemde certificaten van aandelen, met name aan klanten van de bank. Die certificaten helpen de bank met het eigen vermogen, de buffer. Certificaathouders kregen in ruil hiervoor recht op een deel van de winst, net als bij een gewoon aandeel.

Maar anders dan bij een aandeel zijn de Triodos-certificaten niet vrij verhandelbaar. De eigenaren van de waardepapieren konden ze alleen terugverkopen aan de bank zelf. Dat leidde in 2020 tijdens de coronacrisis tot een probleem, toen Triodos niet genoeg geld in kas had hiervoor. En dus werd de handel bevroren, tot groot ongenoegen van de certificaathouders.