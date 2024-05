ANP/NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:45 Wekdienst 14/5: Examens van start • Europese Raad stemt voor migratiepact

Goedemorgen! Vandaag beginnen de eindexamens voor middelbare scholieren van havo, vwo en vmbo-t. Ook stemt de Europese Raad voor het nieuwe migratiepact, een belangrijke Europese doorbraak in het migratiedebat.

We beginnen met het weer: zonnig, later op de dag vooral in het midden en zuiden van het land een regen- of onweersbui. Maxima van 23 graden in Zeeland tot 26 of 27 graden in het binnenland.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Voor leerlingen van de havo, vwo en vmbo-t beginnen de eindexamens. Vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte eindexamenkandidaten begonnen een maand geleden al. In totaal doen vanaf vandaag ongeveer 200.000 leerlingen eindexamen.

De Europese Raad stemt voor het migratiepact, waarmee de nieuwe spelregels rondom migratie een feit zijn. Migratie is een van de meest heikele onderwerpen in de Europese Unie.

Het Filmfestival van Cannes gaat van start, het is de 77e editie. De beste film wint de Gouden Palm.

Dit is er vannacht gebeurd:

Van alle klimaatrisico's is waterschaarste voor Nederland het meest nijpend. De risico's zullen in de toekomst alleen maar toenemen. De problemen vloeien voort uit bijvoorbeeld stortregens en zeespiegelstijging, een toename van zomerhitte en gevolgen van klimaatverandering in andere werelddelen - die ook voor Nederland economische gevolgen kunnen hebben.

Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt drie grote klimaattrends voor Nederland: het wordt warmer, het wordt droger en het wordt natter. Elk van die trends brengt eigen klimaatrisico's met zich mee.

Ander nieuws uit de nacht:

Delen brug Baltimore tot ontploffing gebracht om schip los te maken: Zodra het schip los is, kan het worden verplaatst en kan het scheepvaartverkeer van en naar de haven van Baltimore weer op gang komen. Dat ligt al weken grotendeels stil.

Dodental aardverschuivingen Sumatra opgelopen tot boven de 50: Zeker zeventien mensen worden nog vermist. Zaterdagavond werden verschillende districten in het westen van het Indonesische eiland overspoeld door modderstromen na langdurige stortregens.

Jazzsaxofonist David Sanborn (78) overleden: Hij is zondag overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Sanborn won zes Grammy Awards voor zijn werk.

En dan nog even dit:

In een veilinghuis in IJsselstein is een kwartje uit 1891 verkocht voor ruim een miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een Nederlandse munt is betaald.

0:56 Deze munt is voor ruim een miljoen verkocht: 'Helemaal bizar dit'

Fijne dag!