Dodental aardverschuivingen Sumatra opgelopen tot boven de 50

De Indonesische weerdienst BKMG stelt dat de hevige regenval het gevolg is van de stijgende temperatuur van het zeewater. "De afwijkende temperatuur is in bijna alle wateren in de wereld vastgesteld. In Indonesië zelf is een significante stijging waargenomen van een temperatuurstijging van 1 graad Celsius", zei een functionaris van het agentschap tegen The Jakarta Post.