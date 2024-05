Zeker 34 doden door landverschuivingen Sumatra

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"Het is nu ongeveer het einde van het regenseizoen, maar de afgelopen tijd heeft het heel hard geregend op Sumatra en dat heeft enorme modderstromen veroorzaakt. In vijf verschillende districten zijn dorpen overspoeld met modder en er zijn bijna honderd huizen vernield.

De zoektocht naar de slachtoffers verloopt moeizaam, omdat ook zestien bruggen overstroomd of beschadigd zijn in het gebied. Hierdoor zijn verschillende plekken moeilijk bereikbaar. Er wordt groot materieel ingezet om wegen vrij te maken om op zoek te gaan naar de vermisten. Er is nog wel hoop dat er mensen gevonden worden. Het is nu donker, dus de hoop is dat de overlevenden het in elk geval nog tot morgenochtend volhouden."