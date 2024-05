ANP Minister-president Mark Rutte tijdens een gesprek in het Catshuis met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over de aanpak van antisemitisme.

NOS Nieuws • vandaag, 15:00 Catshuisoverleg over toenemend antisemitisme, 'extra wetgeving niet nodig'

Maatschappelijke organisaties hebben op een bijeenkomst in Catshuis in Den Haag gepraat met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en leden van het demissionaire kabinet. Onderwerp was de bestrijding van antisemitisme. Aan het overleg werd meegedaan door vertegenwoordigers van onderwijskoepels, gemeenten, vervoersmaatschappijen, politie en de rechtspraak.

Extra wetgeving komt er niet en is volgens demissionair premier Rutte ook niet nodig, maar het duidelijker uitdragen van de normen wel, zegt Rutte.

Het kabinet had Joodse vertegenwoordigers en betrokken organisaties op aandringen van de Kamer uitgenodigd om de oplaaiende Jodenhaat te bespreken.

Het aantal meldingen van antisemitisme is sinds de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober in Israël en de daaropvolgende oorlog in Gaza enorm gestegen. Ook in Nederland neemt de spanning toe, wat ook merkbaar was bij verschillende pro-Palestijnse demonstraties .

Volgens premier Rutte is demonstreren een recht en mag je "altijd kritisch zijn op wat er in Gaza gebeurt". Maar het bestaansrecht van Israël betwijfelen of Joodse Nederlanders aanspreken op het handelen van Israël mag niet, zegt Rutte.

'Eén lijn bij demonstraties trekken'

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, die ook meedeed aan het overleg, benadrukte dat demonstreren is toegestaan, maar wel "binnen de kaders". Hij is met met de onderwijsinstellingen in gesprek over het trekken van één lijn bij de demonstraties.

Dijkgraaf zegt dat het hem diep raakt dat sommige Joodse studenten niet meer naar de universiteit durven of dat docenten in het onderwijs geen lessen over de Holocaust meer durven geven.

Rutte sprak ook over de struikelstenen, de herdenkingsstenen die op plekken liggen waar Joden in de Tweede Wereldoorlog werden opgepakt en naar de nazi-vernietigingskampen gedeporteerd. In Dordrecht werden die uit de straat gehaald. Rutte vroeg zich af hoe diep iemand kan zinken die dat doet.

'Eerste Stap'

Nationaal Coordinator Antisemtisme bestrijding Eddo Verdoner ziet de bijeenkoms van vandaag als een "eerste stap". "We hebben echt een probleem met antisemitisme" zei hij, wijzend op de cijfers. Het aantal meldingen van antisemitisme nam bij de politie toe van 549 in 2022 naar 880 afgelopen jaar.

Ook Verdoner benadrukte dat kritiek hebben op Israël mag en dat dat geen antisemitisme is. Maar uitspraken die verwijzen naar het wegvagen van Israël wel. Verdoner vindt dat er meer concrete maatregelen nodig zijn. Verdoner zei al eerder dat de huidige golf van voorvallen op scholen ernstiger is dan voorheen. Hij pleit voor meer en betere educatie op scholen over de Holocaust en Joden .