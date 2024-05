Stichting doet aangifte vanwege gestolen struikelstenen in Dordrecht

De stichting Stolpersteine Dordrecht gaat aangifte doen van drie gestolen struikelstenen in de gemeente. De stenen, met daarop de namen van Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en vermoord, werden in de nacht van dinsdag op woensdag uit de straat gehaald.

"Sinds we in 2004 zijn begonnen met onze stichting hebben we 201 struikelsteentjes gelegd in Dordrecht, maar nog nooit zijn ze weggehaald. Dit had ik niet verwacht", reageerde Kees Weltevrede van de stichting Stolpersteine Dordrecht bij Goedemorgen Nederland van WNL. "Ik vind het schokkend."