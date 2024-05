Appartementencomplex Russische stad Belgorod stort deels in

In de Russische stad Belgorod is een deel van een appartementencomplex ingestort. Daarbij zijn negentien mensen gewond geraakt, meldt de gouverneur van de regio op Telegram .

Volgens hem was de instorting het gevolg van een Oekraïense aanval en hebben in eerste instantie de onderste tien verdiepingen van het gebouw het deels begeven. De Oekraïense autoriteiten hebben niet bevestigd dat zij een aanval hebben uitgevoerd op de stad.

Inmiddels is ook een deel van de bovenste verdieping van het getroffen appartementencomplex ingestort, meldt TASS. Het is onduidelijk of er daarbij nieuwe slachtoffers gevallen zijn. Op beelden op sociale media is te zien hoe omstanders uiteenstuiven op het moment dat het dak instort.