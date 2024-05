ANP

NOS Nieuws • vandaag, 07:52 Wekdienst 11/5: Hoe verder met Joost Klein? • Honderden molens open voor publiek

Goedemorgen! Vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival, maar de grote vraag vooraf is: staat de Nederlandse inzending Joost Klein wel op het podium in Malmö? En de vrouwen van FC Twente hopen vandaag op de laatste speeldag alsnog het landskampioenschap veilig te stellen.

Het weer: na het oplossen van wat lokale bewolking is er vandaag veel zon en blijft het overal droog. Bij een matige oost- tot noordoostenwind wordt het 17 tot 24 graden.

Weerplaza/NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Joost Klein stelde donderdag in Malmö een finaleplek veilig voor Nederland op het Eurovisie Songfestival, maar het is de vraag of Klein daadwerkelijk zal optreden. Gisteren maakte de organisatie bekend dat Klein niet mocht repeteren vanwege onderzoek naar een incident. Hij ontbrak gisteravond ook bij de juryshow.

In heel Nederland worden dit weekend molens opengesteld voor het publiek tijdens de Nationale Molendagen. Bezoekers kunnen bij zo'n zevenhonderd traditionele wind- en watermolens een kijkje nemen.

In de eredivisie bij de vrouwen volgt vandaag de ontknoping. FC Twente kan in de laatste wedstrijd van het seizoen kampioen worden in de wedstrijd tegen Telstar, nadat Twente eerder al twee kansen op de titel heeft laten liggen. De ploeg van trainer Joran Pot heeft een voorsprong van twee punten op Ajax. De wedstrijd is vanaf 16.25 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Na de individuele tijdrit krijgen de wielrenners in de Giro te maken met een aankomst bergop. De achtste etappe gaat van Spoleto naar Prati di Tivo en is 152 kilometer lang.

Dit is er vannacht gebeurd:

De Zweedse politie is betrokken bij het onderzoek naar een incident rond zanger Joost Klein. Dat bevestigt de politie aan SVT Nyheter, het nieuwsprogramma van de Zweedse publieke omroep.

De zanger hult zich vooralsnog in stilzwijgen. Bij zijn hotel wachtte een journalist hem op, maar hij wilde geen antwoord geven op vragen. Omroep AVROTROS bevestigt dat het onderzoek van organisator EBU nog gaande is. "Wij wachten de uitkomst van dit onderzoek af en willen er tot die tijd niets over kwijt."

Volgens SVT gaat het mogelijk om een fysieke confrontatie met een fotograaf. Een ander hardnekkig gerucht is dat Klein mogelijk een aanvaring had met iemand van de productie van het songfestival.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In het hele land hebben mensen het noorderlicht gezien. Meestal is noorderlicht op de breedtegraad van Nederland niet sterk genoeg om met het blote oog waar te nemen, maar deze keer is het tot in Zuid-Limburg gespot. Zo goed als op sommige foto's was het noorderlicht met het blote oog niet te zien; camera's registreren de kleuren beter

NOS Noorderlicht in Zuid-Limburg

Arnoud van de Weerd/NOS Ooggetuige Noorderlicht boven IJmuiden

Ook vanavond en vannacht is er nog kans dat het natuurverschijnsel in Nederland is te zien. Het noorderlicht of poollicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daardoor komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. Die worden vooral naar de noord- en zuidpool getrokken, omdat daar het magnetisch veld van de aarde het sterkst is. De geladen deeltjes gaan met hoge snelheid door de atmosfeer en botsen op elkaar. Daarbij komt energie vrij, met als gevolg het kleurenspel aan de hemel.

Fijne zaterdag!