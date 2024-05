X

NOS Nieuws • vandaag, 03:14 Djokovic lichtgewond door fles na zege in tweede ronde masterstoernooi Rome

Novak Djokovic is gisteren bij het verlaten van de tennisbaan na zijn openingspartij op het masterstoernooi van Rome lichtgewond geraakt aan zijn hoofd. Toen hij na zijn gewonnen partij richting de kleedkamers liep en handtekeningen uitdeelde bij de tribunes viel een fles vanuit het publiek op hem.

Op beelden is te zien hoe de Serviër door een metalen fles wordt geraakt, naar zijn hoofd grijpt en zich op zijn knieën laat vallen. Even later wordt hij richting de kleedkamers begeleid.

Er bleek geen opzet in het spel. Een toeschouwer wilde Djokovic een notitieboekje geven voor een handtekening en daarbij viel de fles uit zijn rugzak. Volgens een woordvoerder van de Italiaanse tennisbond had de tennisser en kleine wond aan zijn hoofd, maar hoefde hij geen hechtingen te krijgen.

Nadat de organisatie al in een kort bericht had gemeld dat er geen reden was tot ongerustheid, volgde een bericht van Djokovic zelf. "Het was een ongelukje en ik rust nu goed uit in het hotel met ijs. Tot zondag allemaal", schreef de Serviër.

Relatief eenvoudig verder

De Serviër bereikte relatief eenvoudig de derde ronde van het toernooi door de Fransman Corentin Moutet te verslaan (6-3, 6-1). Hij verloor in de eerste set zijn eerste twee servicegames, maar plaatste zelf drie breaks. In de tweede set was het verzet van Moutet gebroken. In de volgende ronde neemt Djokovic het op tegen de Chileen Alejandro Tabilo.