NOS Nieuws • vandaag, 15:27 In juni en juli weer meer coronazelftesten over de toonbank Jules Jessurun redacteur Online Jules Jessurun redacteur Online

Er is deze zomer weer een flinke toename te zien in het aantal verkochte zelftesten, bevestigen supermarktketens, drogisterijen en leveranciers aan de NOS.

"De afgelopen twee maanden hebben wij ongeveer 20 tot 40 procent meer coronazelftesten verkocht ten opzichte van de periode daarvoor", meldt de woordvoerder van Brocacef. Dat bedrijf levert onder meer aan apotheken.

Eind maart werden de coronamaatregelen afgeschaald en nam het aantal patiënten dat was opgenomen op de intensive care gestaag af. De verkoop van zelftesten zakte toen snel in, maar ook de grote leverancier Mosadex zag in juni en juli de belangstelling voor de tests weer toenemen.

Jumbo ziet eveneens de verkoop stijgen. "Deze 'piek' is vergelijkbaar met vorig jaar, maar aanzienlijk lager dan de verkoop van zelftesten in de wintermaanden", zegt de woordvoerder van de supermarktketen. Ook Ahold (Etos en Albert Heijn) en online verkooppunt De Online Drogist bevestigen dit beeld.

Wat is de huidige testrichtlijn? Nog altijd adviseert de overheid dat wie klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting, een zelftest doet. In tegenstelling tot een half jaar geleden is het niet nodig om bij een positieve zelftest een PCR-test te laten afnemen bij de GGD. Wie positief test, wordt geadviseerd thuis in isolatie te blijven.

Harald Wychgel van het RIVM verbaast zich niet over stijgende verkoopcijfers in juni en juli. "Wij hebben ook gezien dat er een piek was in het aantal coronagevallen. Dus mensen met klachten testen zich dan ook vaker."

Het RIVM heeft geen overzicht van het aantal positieve gevallen na een thuistest, maar om een beeld te geven van de huidige stand van zaken is dat niet noodzakelijk, aldus de voorlichter. "Er gaan nog steeds mensen naar de GGD die zich laten testen."

Ook wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde Infectieradar, waarbij deelnemers één keer per week laten weten of ze coronaklachten hebben. Wychgel: "En we doen een rioolwatermeting. Daarmee hebben wij voldoende zicht op het virus. Je zag dat het opleefde in de zomer en dat wij inmiddels weer over die piek heen zijn."

De zelftests werken nog altijd goed bij de dominante variant van het coronavirus Harald Wychgel, woordvoerder RIVM

Om een grootschalige verspreiding van het virus te voorkomen is de zelftest nog altijd onmisbaar, benadrukt hij. "Het advies blijft: doe een test als je klachten hebt en blijf thuis, dan kun je anderen niet besmetten."

Hoewel de zelftesten volgens deskundigen minder gevoelig zijn dan de PCR-testen in de GGD-teststraat, zijn ze nog altijd goed in staat om het virus op te sporen, zegt het RIVM. "BA.5 (een subtype van de omikronvariant - red.) is op dit moment dominant en daar werken die tests ook gewoon bij."

Nieuwe besmettingsgolf

Het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) stelt in een advies aan minister Kuipers (Volksgezondheid) een nieuwe besmettingsgolf in de nazomer, het najaar en/of de winter te verwachten. Op basis hiervan liet Kuipers weten dat vanaf half september met een nieuwe vaccinatieronde wordt begonnen.

Een opleving van het virus zal naar verwachting leiden tot meer vraag naar thuistesten. Onder meer Jumbo, Albert Heijn, Kruidvat en de leveranciers aan drogisten en apotheken laten weten hierop voorbereid te zijn.

Brocacef is iets voorzichtiger: "In principe zijn wij hierop voorbereid. Maar bij een explosieve stijging hangt het er ook van af of er sprake is van een mondiale stijging. Als wereldwijd de vraag stijgt, dan kan het lastiger worden om snel de voorraden aan te vullen."