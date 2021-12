Kritiek op zelftesten bij milde klachten: 'Je raakt zicht op virus kwijt'

'Bovenop, niet ter vervanging van'

Maar volgens Molenkamp is dit absoluut niet het juiste moment in de pandemie om in te zetten op deze strategie. "Zelftesten is prima, maar bovenop wat we al deden en niet ter vervanging van", stelt hij. "Als er voldoende immuniteit is en er minder risico bestaat op varianten, dan zit je in dezelfde situatie als met de griep. Dan zou je met zelftests kunnen volstaan."

Ook volgens Niesters is dit niet het juiste moment voor zo'n aanpassing van het testbeleid. "Het is een wanhoopspoging van het demissionaire kabinet omdat de GGD niet in staat is om meer testen uit te voeren".

Volgens hem zit de GGD in de knel, nu het aantal besmettingen de voorbije weken gigantisch is opgelopen en de dienst tegelijkertijd moet beginnen met het zetten van boosterprikken. Niesters meent dat er achter de aanpassing van het beleid paniek schuilgaat: "Het demissionaire kabinet is de controle kwijt."

Vanwege de drukte bij de GGD, is het volgens hem nu kiezen tussen twee kwaden. "Als de keuze is tussen niet testen of een zelftest, dan is de zelftest wel de betere optie. Maar we mogen echt het zicht op het virus niet kwijtraken."