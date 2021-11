Testbereidheid bij coronaklachten neemt af: 'Maar het is juist zo belangrijk'

Waar de meeste coronacijfers de afgelopen dagen alleen maar oplopen, wordt de testbereidheid steeds lager. Steeds minder mensen laten zich bij klachten op corona testen bij de GGD. Dat geldt voor ongevaccineerden én gevaccineerden. Problematisch volgens deskundigen, want niet alleen kan het virus zich zo sneller verspreiden, ook raakt de overheid het zicht op de verspreiding van het virus zo kwijt.

Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat ongeveer 40 procent van de respondenten met coronaklachten zich nog maar laat testen. Waarom is onduidelijk. "Het is juist zo belangrijk om bij klachten naar de GGD te gaan voor een test", zegt Jolanda Hoefnagel van de GGD. "Ook als je gevaccineerd bent, want ook dan kan je corona krijgen."

Dat beamen epidemiologen Esther Metting en Frits Rosendaal. "Als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds het virus bij je dragen en ook overdragen aan mensen die kwetsbaar zijn of ongevaccineerd. De enige manier om dit virus te stoppen is om besmette mensen te detecteren en tijdig te isoleren om te voorkomen dat ze anderen besmetten", zegt Metting.

Het reproductiegetal ligt op 1,2. Dat betekent dat 10 mensen 12 andere mensen besmetten en die 12 weer 14 mensen infecteren. Metting: "Dan kan het dus heel snel gaan".