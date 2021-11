Aantal gevaccineerden in ziekenhuis neemt toe, 'optelsom van factoren'

Volgens Alma Tostmann, epidemioloog aan het Radboudumc, komt het toegenomen percentage gevaccineerden in het ziekenhuis vooral doordat het virus de laatste tijd hard rondgaat onder ouderen. Ze spreekt van een optelsom.

"We zagen in de zomer vooral besmettingen bij jongere mensen en nu is het aan het verschuiven naar ouderen. Die hebben sowieso al meer kans om in het ziekenhuis te komen, ook na een vaccinatie. Bovendien werkt het vaccin iets minder goed bij ouderen dan bij jongeren." Dat is terug te zien in de cijfers: de ingeënte mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen zijn veel ouder (77 jaar) dan de niet-gevaccineerden (59 jaar).

De vaccineffectiviteit - hoe goed een vaccin werkt - over de periode juli-oktober was volgens het RIVM nagenoeg onveranderd hoog: het vaccin beschermde voor 94 procent tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen IC-opname. Bij de groep vanaf 70 jaar beschermde het middel iets minder goed: voor 89 procent tegen ziekenhuisopname en voor 95 procent tegen opname op de IC.

Kans op opname negen maal hoger

Hoewel het vaccin dus minder goed werkt bij ouderen, heeft het overgrote deel van de ouderen die met corona in het ziekenhuis terechtkomen geen prik gehad. "De kans op opname was ruim negen maal hoger bij ongevaccineerde dan bij gevaccineerde personen van 70 jaar en ouder", schrijft het RIVM.

De landelijke trend ziet Tostmann ook terug in het Radboudumc. "We zien hier nog steeds vooral ongevaccineerden in het ziekenhuis, maar ook gevaccineerde mensen. Zij hebben een onderliggend immuunprobleem waardoor het vaccin niet werkt, of ze zijn ouder en daardoor kwetsbaarder."

Tostmann noemt de verschuiving dat steeds meer mensen in het ziekenhuis ingeënt zijn dan ook verklaarbaar, gezien de huidige besmettingscijfers. Ondanks de toename van het aantal gevaccineerden in ziekenhuizen, heeft de huidige vaccinatiegraad van 84 procent een belangrijk drukkend effect. "Voor elke gevaccineerde die nu in het ziekenhuis ligt met covid, hadden anders twintig mensen gelegen."