Zelftesten 'duur grapje' voor financieel kwetsbaren

Annoesjka werkt als vertaler en verdient "ver onder het minimum". Over de zelftesten zegt zij: "Als je over elke supermarktaanbieding nadenkt, is zo'n zelftest echt een extra uitgave." Ze is geen klant bij een hulporganisatie en wil dat ook niet zijn. Toch zou een gratis test welkom zijn.

"Ja, als het gratis is zou ik daar zeker gebruik van maken. Maar dan alleen als je ze dus bij wijze van spreken gewoon kon ophalen ergens."

Apotheken

Dat ophalen zou wat GroenLinks betreft ook bij apotheken moeten kunnen, omdat niet iedereen bij de Voedselbank komt of bij een hulporganisatie aangesloten is. Kamerlid Westerveld diende gisteren bij het coronadebat een voorstel in met die strekking.

Partijen lijken het plan te steunen, de Kamer stemt er later vanmiddag over. Of de testen dan inderdaad bij de apothekers terechtkomen is nog maar de vraag: demissionair minister De Jonge legt het plan van GroenLinks uit als een manier om te kijken hoe sociale minima beter bereikt kunnen worden. Hij laat weten in gesprek met gemeenten te zijn om te kijken hoe en waar de testen het beste aangeboden kunnen worden.