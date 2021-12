Ministerie: bij milde klachten mag zelftest ook, GGD niet noodzakelijk

Vanaf morgen hoeven mensen bij milde klachten niet langer naar de GGD te gaan voor een PCR-test, maar mag je thuis een sneltest te doen. Bij een negatieve zelftest hoef je vervolgens niet meer thuis te blijven, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Tot dusver moesten mensen met milde klachten zich bij de GGD melden voor een test; de nieuwe richtlijn breekt daar dus mee.

Bij een positieve test moet je je opnieuw laten testen bij de GGD. Dit geldt niet voor mensen met een zwakke gezondheid of mensen die werken met mensen een zwakke gezondheid, die moeten bij milde klachten altijd naar de GGD.

Wie aanhoudende milde klachten heeft, ook na een negatieve zelftest, wordt alsnog geadviseerd om naar de GGD te gaan.

Deze wijziging geldt ook niet voor mensen die zich moeten laten testen omdat iemand in hun omgeving corona heeft. Die mogen een zelftest doen, maar moeten dan alsnog in quarantaine blijven. Op de vijfde dag moeten zij zich bij de GGD laten testen. Als daar de test negatief is, mogen ze uit quarantaine, zoals ook staat omschreven in de huidige richtlijnen.

Morgen zal het ministerie van Volksgezondheid de veranderende richtlijnen aankondigen, en zullen ook de richtlijnen op Rijksoverheid.nl zijn bijgewerkt.