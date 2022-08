Angst voor Russische aanvallen in Kiev op Onafhankelijkheidsdag

Het Oekraïense ministerie van Defensie maant burgers om morgen, op de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag, beducht te zijn op Russische raketaanvallen en "provocaties". Ook de Verenigde Staten waarschuwen voor op handen zijnde Russische aanvallen in Oekraïne.

"Mensen willen zo min mogelijk tijd doorbrengen in het centrum van de stad, in de buurt van de regeringsgebouwen", aldus Aleks Rodnjansky. "Er is een risico dat Rusland precies dan wil toeslaan, om hun gebrek aan succes aan het front te compenseren."