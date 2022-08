Nederlandse ministers zeggen in Kiev voor tientallen miljoenen hulp toe

De ministers Ollongren van Defensie en Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben een onaangekondigd werkbezoek gebracht aan Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en de voorstad Irpin spraken ze onder meer met leden van de Oekraïense regering over militaire steun. In totaal werd voor 80 miljoen euro aan hulp toegezegd.

Investeren en opruimen

De Nederlandse ministers beloofden om 65 miljoen vrij te maken voor investeringen in Oekraïne. Het geld is onder meer bedoeld voor Nederlandse ondernemers die in Oekraïne bijvoorbeeld willen helpen bij het herstel van bruggen en ziekenhuizen. Ook is de pot bedoeld voor Oekraïense ondernemers, die het geld in hun bedrijf kunnen investeren.