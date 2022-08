RTV Utrecht

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 17:05 Ouders doen aangifte tegen medewerker die bij seance op begraafplaats was

Opnieuw hebben ouders van overleden kinderen die begraven liggen op begraafplaats Rusthof in Leusden aangifte gedaan vanwege de seance die daar vorig jaar werd gehouden. Ditmaal tegen een medewerker van de begraafplaats die vorig jaar september aanwezig was bij de seance waarbij geprobeerd werd geesten van overleden kinderen op te roepen.

Eerder werd aangifte gedaan tegen de zes leden van een spirituele groep die op 11 september de seance hielden. Ook is aangifte gedaan tegen de directeur van de begraafplaats die toestemming voor de seance had gegeven; hij is inmiddels op non-actief gesteld.

Het Amersfoortse echtpaar Drost heeft twee overleden kinderen op de begraafplaats liggen. Ze verwijten de medewerker plichtsverzuim. "De ambtenaar in kwestie had op dat moment moeten zeggen: stoppen. Een ambtenaar heeft gewoon te handelen conform de gedragsregels waarvoor hij of zij de eed aflegt. Dat is niet gebeurd, er is niet de rem op gezet: van dit mag niet zo verder gaan", vertelt Floor Drost bij RTV Utrecht.

Een groep van zes volwassenen kwam vorig jaar september samen op een gedeelte van de begraafplaats in Leusden waar kinderen begraven liggen. De deelnemers zochten naar eigen zeggen contact met de overleden kinderen. Een vader van de kinderen ontdekte de seance, doordat een deelnemer een camera met beelden op de begraafplaats had achtergelaten.

De Nationale Ombudsman heeft op verzoek van de gemeente, die verantwoordelijk is voor de begraafplaats, onderzocht wat er precies is gebeurd, en hoe de affaire is afgehandeld.

De ombudsman concludeerde dat de gemeente bij het verlenen van toestemming geen rekening heeft gehouden met de nabestaanden van mensen die op Rusthof begraven liggen.

Sommige kinderen zijn inmiddels elders herbegraven.