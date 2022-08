Ouders krijgen geen gegevens van deelnemers seance op begraafplaats

Psychische klachten

De ouders willen in contact komen met de leden van de seancegroep, zodat zij hen eventueel aansprakelijk kunnen stellen voor geleden schade. De moeder zegt dat zij ernstige psychische klachten ervaart sinds zij hoorde over de seance. Hierbij speelde volgens de islamitische vrouw mee dat het in haar cultuur niet is toegestaan om geesten op te roepen bij graven.