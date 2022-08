ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:36 Geschrapt Noord Nederlands Orkest keert volgend jaar terug op Lowlands

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) komt volgend jaar terug naar Lowlands om het optreden dat gisteren op het laatste moment werd geschrapt in te halen. Het orkest gaat daarmee in op een aanbod van het festival.

Het 160 man sterke gezelschap, het NNO en het Noord Nederlands Concertkoor, zou gistermiddag optreden in de Alpha-tent, de grootste tent van het festival. Maar vanwege logistieke problemen bij de Lowlands-organisatie ging het concert niet door.

Artistiek leider van het orkest Marcel Mandos vertelt op NPO Radio 2 dat hij graag ingaat op het aanbod van het festival. "Kijk, shit happens soms. Ik was echt woest, maar het heeft geen zin om boos te zijn. Wij gaan volgend jaar daar spelen, daar zijn we ontzettend blij mee en dat gaan we gewoon doen."

Het ging mis bij de opbouw van het podium voor de Belgische ster Stromae. "Het opbouwen zou om 01.00 uur beginnen, maar bepaalde onderdelen waren niet aanwezig. Die moesten eerst worden opgehaald", zei Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg daarover. Het optreden van het orkest verplaatsen bleek geen optie, omdat daar door het strakke schema geen ruimte voor was.

Het koor en orkest zouden de Negende Symfonie van Beethoven uitvoeren. Dat stuk past, met de koorfinale Lofzang op de vreugde (Ode an die Freude) heel goed bij Lowlands, zegt Mandos. "Het gaat over vrijheid en vrede, iedereen kent het, het is het Europese volkslied. Beethoven zegt 'fuck oorlog', en dat is met de oorlog in Oekraïne nog altijd hartstikke actueel."

Klassiek op zondag

Hoornist Hanna Guirten van het orkest vertelt in het NOS Radio 1 Journaal dat er een lange voorbereiding aan het geschrapte optreden is voorafgegaan. "Als je kijkt naar puur de repetitietijd met het hele orkest is het denk ik een uur of vijftien. Maar je moet bedenken hoeveel uur de solisten hebben gerepeteerd en hoeveel tijd de dirigent nodig heeft gehad om de partituur te bestuderen. En de individuele musici zijn ook zeker twee weken van tevoren begonnen."

Het is de eerste keer dat Lowlands een optreden heeft afgeblazen omdat de voorbereidingen voor een ander optreden uitliepen. Stromae heeft zelf niet gereageerd op het incident. Zijn optreden van gisteren op het festival, met een uitgekiend podiumontwerp, wordt door NRC "een visueel overdonderende show van wereldklasse" genoemd.

Traditioneel zijn er op zondag klassieke optredens op Lowlands. Het was twee jaar geleden ook al de bedoeling dat het orkest zou optreden op het festival, maar dat ging vanwege corona niet door. Het NNO trad ook in 2017 op Lowlands op.