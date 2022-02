Organisatoren festivals optimistisch over nieuw seizoen

Later in het seizoen volgen grotere festivals als Pinkpop en Lowlands. Directeur Ruud Lemmen van Woo Hah!, begin juli in de Beekse Bergen, is al een jaar bezig. ''Vanaf september zijn we opgestart, ondanks alle onzekerheden. Maar inmiddels ziet het er steeds beter uit en wordt de sfeer in ons team ook positiever.''

Er zijn al veel artiesten geboekt. Maar als een nieuwe corona-variant toch weer roet in het eten gooit, is dat niet het grootste probleem. ''Bij artiesten is het zo dat als een optreden van de overheid niet mag, je de eventuele aanbetaling die je hebt gedaan terugkrijgt. Een groter punt zijn de afspraken met leveranciers, diegene die de hekken plaatst of podia neerzet. Daar ligt het wat anders. Maar de overheid heeft een Garantiefonds opgezet waarmee een deel van die kosten wordt gedekt.''

Optimistisch aan de gang

Ook Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg denkt dat het dit jaar weer gaat gebeuren. Het festival maakte deze week de line-up bekend. Grote bands als Arctic Monkeys en The Opposites komen als het goed is in augustus naar Biddinghuizen. ''Als je me zou vragen, gaat je festival in maart door, dan zou ik het heel spannend vinden, maar augustus, daar heb ik toch wel veel vertrouwen in.''

Een klein voorbehoud maakt Van Eerdenburg wel. ''Tenzij er een virusvariant de kop opsteekt die weer zorgt voor overvolle ziekenhuizen natuurlijk, maar dat weten we niet. Maar als wij nu niet beginnen dan zijn we te laat. Wij kiezen er daarom voor om optimistisch aan de gang te gaan. De artiesten willen, wij willen en het publiek wil. Dat lijken me de drie belangrijkste partijen.''