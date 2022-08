Lowlands schrapt optreden Noord Nederlands Orkest op laatste moment

Mandos hoorde het slechte nieuws pas vanochtend. Andere collega's hoorden het vannacht al. De orkestleider vertelt dat alle 160 koor- en orkestleden klaarstonden om naar het festival te gaan om hun muziek aan het publiek te laten horen. "Er is zelfs een internationale topcast overgevlogen voor dit optreden. En vannacht is iedereen afgebeld."

Stromae

Daardoor kwam volgens Van Eerdenburg het schema in de problemen. "We kregen het niet rond. Normaal gesproken zou het goed gaan, maar hier is iets verschrikkelijk misgegaan."

Het verplaatsen van het optreden was volgens de Lowlands-directeur geen optie. Tot grote teleurstelling van Mandos: "Ik heb nog gevraagd of we op een later tijdstip alsnog konden optreden, maar er werd verteld dat het zo'n strak schema was, dat dat een onmogelijke opgave zou zijn." Vandaag is de laatste dag van Lowlands.