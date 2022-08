Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 09:29 Iran: Salman Rushdie heeft aanval aan zichzelf te wijten

Iran vindt dat de aanval op Salman Rushdie zijn eigen schuld was. De Brits-Indiase schrijver werd afgelopen vrijdag neergestoken bij een lezing in de staat New York.

"De vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt niet het beledigen van een religie", aldus de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is voor het eerst dat het regime in Teheran direct ingaat op de aanval.

"Salman Rushdie stelde zichzelf bloot aan de woede van het volk door islamitische heiligheden te beledigen en de rode lijn van 1,5 miljard moslims te overschrijden", vervolgt de woordvoerder. Iran houdt ook de mensen die Rushdie steunen verantwoordelijk voor de aanval.

Vogelvrij

Door de publicatie van Rushdies boek De Duivelsverzen in 1988 haalde hij zich de woede van de strenggelovige moslims op de hals. De Iraanse ayatollah Khomeini verklaarde de schrijver een jaar later vogelvrij.

Vanwege de uitspraak van de ayatollah zat Rusdie jarenlang ondergedoken en werd hij zwaar beveiligd. Daarna leefde hij zijn leven in relatieve vrijheid en werd zijn beveiliging afgeschaald. Hij zou geen lijfwacht meer hebben.

De 24-jarige man die werd opgepakt na de aanval sprak op sociale media zijn sympathie uit voor sjiitisch extremisme. De woordvoerder zegt dat Iran geen informatie heeft over de opgepakte verdachte, los van wat er in de media verscheen. "Niemand heeft het recht om Iran hiervan te beschuldigen."

Deze video beschrijft de gebeurtenissen die volgden op de publicatie van De Duivelsversen:

6:08 Terugblik op de fatwa tegen Salman Rushdie vanwege De Duivelsverzen

De man die naast Rushdie stond toen hij vrijdag werd aangevallen, Henry Reese, zegt dat de aanslag in eerste instantie op een slechte grap leek. "Het was onrealistisch. Pas toen ik bloed zag, werd het echt", vertelt hij tegen CNN.

Reese roept iedereen op om de vrijheid van meningsuiting onvoorwaardelijk te steunen. "Als lezers zouden we deze week allemaal een boek van Salman Rushdie moeten kopen en lezen."

De voorzitter van het instituut waar Rushdie vrijdag zou spreken, veroordeelt de aanval tegenover Politico. "Het was een daad van geweld, een daad van haat en een schending van hetgeen dat we altijd het meest hebben gekoesterd: veiligheid en rust en ons vermogen om dialoog te voeren. Zelfs als het over zware onderwerpen gaat."

'Gevoel voor humor onaangetast'

Rushdie werd bij de aanval drie keer in zijn nek gestoken en vier keer in zijn buik. Ook werd hij in zijn rechteroog en zijn borst geraakt. De schrijver werd met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Inmiddels is hij van de beademing af en aanspreekbaar.

Zijn zoon zei gisteren in een verklaring "extreem opgelucht" te zijn dat zijn vader van de beademing af is en inmiddels weer wat gezegd heeft. "Ondanks dat zijn verwondingen zwaar zijn, is zijn gevoel voor humor onaangetast." Hij is Iedereen dankbaar die zijn vader verdedigde tijdens de aanval en eerste hulp verleende. Verder vraagt hij privacy terwijl de familie Rushdie bijstaat in de komende tijd.

De 24-jarige verdacht is afgelopen weekend voorgeleid aan de rechter en aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Deze Hadi Matar hield vol onschuldig te zijn.