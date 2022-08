AFP

NOS Nieuws • vandaag, 03:03 Neergestoken schrijver Salman Rushdie van beademing af en aanspreekbaar

Auteur Salman Rushdie is een dag nadat hij is neergestoken van de beademing af en is aanspreekbaar. Dat bevestigt zijn literair agent aan het Amerikaanse persbureau AP.

De bevestiging kwam na een bericht van collega-schrijver Aatish Taseer op Twitter dat Rushdie alweer "praat (en grapjes maakt)". Zijn agent gaf echter geen details over de toestand van de gewonde schrijver.

Rushdie werd vrijdag aangevallen in de Amerikaanse staat New York toen hij een lezing wilde geven. Een man sprong op het podium en stak tien keer op hem in.

De schrijver liep leverschade op en zal waarschijnlijk een oog moeten missen. De aanvaller is meteen na het incident opgepakt.

Voorgeleid

De 24-jarige Hadi Matar is gisteren aan de rechter voorgeleid en aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Hij hield vol onschuldig te zijn. De rechter zette hem vast zonder de mogelijkheid op borgtocht vrij te komen.

AP De voorgeleiding van Matar

Matar, wiens ouders uit Libanon komen, is in de VS geboren. Hij woonde lange tijd in Californië, maar verhuisde recentelijk naar New Jersey.

Uit analyses van zijn sociale media blijkt dat de verdachte sympathie heeft voor het sjiitisch extremisme. Ook liet hij zich positief uit over de Iraanse Revolutionaire Garde. Van een officiële band met die tak van het Iraanse leger is geen bewijs gevonden.

Sinds Rushdie in 1988 De Satanische verzen publiceerde ligt hij onder vuur van extremistische moslims, omdat het boek godslasterlijk zou zijn. Nadat de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwa tegen hem had uitgesproken die hem vogelvrij verklaarde, moest Rushdie jarenlang onderduiken.

De afgelopen jaren had de schrijver zijn beveiliging afgeschaald. Bij het evenement in New York waren twee agenten aanwezig. Bezoekers van het literaire evenement zeiden achteraf verbaasd te zijn dat er niet een betere veiligheidscontrole was.