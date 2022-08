AP

NOS Nieuws • vandaag, 17:17 • Aangepast vandaag, 20:10 Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie neergestoken tijdens lezing

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie is aangevallen tijdens een lezing in de staat New York. Hij werd door een onbekende aanvaller in zijn nek of hals gestoken, meldt de lokale politie. Het motief is nog onduidelijk. De aanvaller is gearresteerd. Het lijkt erop dat hij alleen handelde.

De aanslag vond plaats op een podium in de plaats Chautauqua, waar Rushdie een lezing zou geven. Ook de interviewer werd aangevallen, die raakte lichtgewond. De 75-jarige Rushdie is met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Hij wordt daar geopereerd, laat zijn literair agent weten. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.

The New York Times meldt op basis van een dokter die aanwezig was bij de lezing dat Rushdie meerdere keren werd gestoken. Hij hoefde niet gereanimeerd te worden, zegt ze.

Dit zijn beelden van net na de aanval op Rushdie en het overbrengen van de schrijver naar een ziekenhuis:

0:39 Salman Rushdie aangevallen

De omgeving van het podium is afgezet. De politie zegt later met meer informatie te komen.

Duivelsverzen

Rushdie werd beroemd met zijn boek De Duivelsverzen. Dat boek leidde in 1988 tot grote onvrede onder groepen strenggelovige moslims die het werk als godslasterlijk beschouwden. In landen als Pakistan en Bangladesh waren felle protesten. Elders werd brand gesticht bij boekhandels en werden vertalers van het boek aangevallen en gedood. Ook in westerse landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk gingen groepen moslims de straat op om tegen het boek te protesteren.

De Iraanse ayatollah Khomeini sprak destijds een fatwa - een juridische uitspraak binnen de islamitische wetgeving - tegen hem uit. Er werd 3 miljoen dollar geboden aan degene die Rushdie zou doden. De Iraanse overheid zei in 1998 de fatwa niet langer te steunen, maar wees erop dat de oproep ook niet ingetrokken kon worden.

Volgens de BBC zijn in totaal 59 mensen wereldwijd om het leven gekomen, zowel bij gewelddadige demonstraties tegen De Duivelsverzen als bij moordaanslagen op diegenen die betrokken waren bij het uitgeven van het boek. In 1989 mislukte in Londen een bomaanslag op Rushdie, doordat het explosief te vroeg afging.

Eerder maakten we deze terugblik op de fatwa tegen Salman Rushdie vanwege zijn boek De Duivelsverzen:

6:08 Terugblik op de fatwa tegen Salman Rushdie vanwege De Duivelsverzen

Rushdie leefde negen jaar op geheime adressen en hij werd streng beveiligd. De afgelopen jaren leidde hij zijn leven in relatieve vrijheid en reisde hij de wereld over naar landen waar hij welkom was. Naar verluidt had hij geen lijfwacht meer.

Naast De Duivelsverzen heeft Rushdie vele bestsellers op zijn naam staan. Voor zijn werk won hij verschillende internationale prijzen. Ook werd Rushdie in 2007 in het VK geridderd.

Via sociale media reageren collega-auteurs en politici geschokt op de aanval. Minister Yesilgöz van Justitie spreekt van een 'verschrikking'. Ze twittert: "Waar iedereen jarenlang voor vreesde komt helaas, ondanks alle maatregelen, uit." De Britse premier Johnson schrijft in een reactie dat Rushdie "werd aangevallen tijdens het uitoefenen van een recht dat altijd verdedigd moet worden".