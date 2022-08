'Politiediensten VS vaker bedreigd na huiszoeking Trump'

Amerikaanse politiediensten hebben een toename aan gewelddadige bedreigingen ontvangen sinds de FBI vorige week een huiszoeking deed in de villa van oud-president Trump. Dat schrijven de FBI en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) in een memo aan wetshandhavers, waarover verschillende Amerikaanse media berichten.

De bedreigingen zijn voornamelijk online gedaan richting mensen die bij federale diensten werken. Een voorbeeld is een dreigement een "zogenoemde vuile bom voor het hoofdkantoor van de FBI te plaatsen". Ook zijn er oproepen gedaan voor een "burgeroorlog" en "gewapende opstand".

De federale rechter die het huiszoekingsbevel in Trumps villa in Florida had goedgekeurd, kreeg ook bedreigingen. Aanhangers van de oud-president zien het onderzoek van de FBI als politiek gemotiveerd. De FBI en DHS willen dat medewerkers van politiediensten, rechtbanken en overheden zich bewust zijn van "het scala aan bedreigingen en criminele en gewelddadige incidenten".