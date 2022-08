RTV Noord

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 10:20 • Aangepast vandaag, 10:44 Drukte voedselbank houdt aan in gewoonlijk stille zomerperiode

Dure boodschappen en stijgende energieprijzen leiden ertoe dat meer mensen een beroep doen op de voedselbank. Terwijl het normaal in de zomer veel stiller is, verwacht Voedselbanken Nederland nu duizenden klanten extra. "De zomerdip blijft dit jaar uit", zegt vicevoorzitter Tom Hillemans.

In de supermarkt ben je op dit moment gemiddeld twintig procent meer kwijt aan de boodschappen dan vorig jaar. Stroom en gas zijn ook veel duurder. En dat is te merken bij de voedselbank. "'Mensen zeggen nu: het is ineens zo duur geworden", zegt Maria Jongsma van Voedselbank Groningen bij RTV Noord.

"Als een alleenstaande met een laag inkomen een jaar geleden nog kon rondkomen, dan is de kans aanzienlijk dat dat nu niet meer lukt", vervolgt Jongsma. "Mensen met de laagste inkomens hebben niets meer te kiezen, die hebben op alles al bezuinigd. Ze gaan door het ijs zakken."

Voedselbank Groningen heeft nu vijfhonderd klanten. Maar dat kan snel oplopen tot zevenhonderd, verwacht Jongsma.

Trend begin dit jaar ingezet

Ook de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland gaat uit van een toename. "Die trend is trouwens al begin dit jaar ingezet", zegt Hillemans. "Maar het gaat nu gewoon door, terwijl er normaal in de zomer altijd minder mensen komen. We zitten nu al maanden op een groei van zo'n vijf tot tien procent."

Cijfers over de zomer zijn er nog niet, maar op 30 juni waren er in Nederland 34.000 huishoudens aangewezen op een voedselbank. "Ongeveer 88.000 monden", aldus Hillemans.

De voedselbanken wijzen erop dat dat zij maar een deel van de mensen zien die in de financiële problemen zitten. Lang niet iedereen die recht heeft op hulp, meldt zich. Jongsma in Groningen: "Schaamte speelt nog steeds een rol. Ik denk dat we daaraan moeten werken. Dat mensen wél aankloppen voor hulp."

Uiterste verkoopdatum

Intussen proberen de voedselbanken de voorraden op peil te houden. Veel van de spullen die ze uitdelen zitten tegen de uiterste verkoopdatum aan en worden geschonken door supermarkten. "Probleem is dat de supermarkten steeds nauwgezetter inkopen en meer doen tegen verspilling. Op zich is dat een goede zaak. Maar voor de aanvoer naar de voedselbanken is dat geen goede ontwikkeling", zegt Hillemans. "Aan de andere kant hebben we nu zodanige afspraken dat ik in ieder geval tot het eind van dit jaar geen problemen verwacht."

Iedereen een beetje minder

Geweigerd wordt niemand, zegt Jongsma, nu niet en in de toekomst niet. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan gewoon bij een voedselbank terecht. "Wij gaan eerlijk delen. Dan maar iedereen een klein beetje minder", aldus Jongsma. "Wij gaan aan niemand nee verkopen. Het kan wel zo zijn dat onze klanten met boodschappentassen naar huis gaan, die wat minder goed gevuld zullen zijn."

Er zijn ongeveer 160 voedselbanken in Nederland. Alleen mensen met de laagste inkomens komen in aanmerking voor een voedselpakket. "Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je na alle andere uitgaven minder dan 250 euro over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking", aldus Voedselbanken Nederland op de website. Omdat steeds meer mensen, ook uit de middeninkomens, in de financiële problemen komen, worden de normen in september waarschijnlijk bijgesteld.