Het armoedeplan van minister Schouten: 47 acties om 'hardnekkig' probleem aan te pakken

In Nederland waren er in 2020 ruim 900.000 mensen in 513.000 huishoudens met een inkomen 'dat dusdanig laag was dat het gezin een risico liep op armoede', stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo'n 221.000 kinderen wonen in zo'n gezin.

Het afgelopen jaar heeft het kabinet diverse maatregelen genomen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en de duurdere boodschappen voor de laagste inkomens op te vangen. Schouten erkent in het gesprek dat dit niet genoeg is. Na de zomervakantie, in augustus, gaat het kabinet de nieuwe begroting voor volgend jaar in elkaar zetten en daarin zullen zeker nog financiële tegemoetkomingen komen voor "diegenen die geen kant op kunnen", voorspelt de minister.

Ze weerspreekt dat het kabinet de problemen niet voortvarend genoeg aanpakt. "Je kunt niet alles in één keer oplossen. We doen wat we kunnen." Haar ambitie is groot, blijkt in de nota. Ze wil dat het aantal mensen dat in armoede leeft in 2030 is gehalveerd en vijf jaar eerder - in 2025 - moet het aantal kinderen dat in armoede opgroeit al tot de helft zijn teruggebracht. Het aantal huishoudens met schulden moet in 2030 ook zijn gehalveerd.