ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:00 Supermarktprijzen bijna een vijfde hoger: 'Gezin jaarlijks 1500 euro extra kwijt'

In de supermarkt ben je gemiddeld 18,5 procent meer kwijt aan boodschappen dan elf maanden geleden. Dat blijkt uit onderzoek van bureau GfK, dat de prijzen van producten in verschillende supermarkten bijhoudt.

Het gaat om een gemiddelde, dus de verschillen tussen producten kunnen groot zijn. Zo zijn pasta, keukenpapier en brood veel meer in prijs gestegen dan gemiddeld. Chocolade, bananen en schoonmaakartikelen zijn dan weer niet of nauwelijks in prijs gestegen.

NOS

Voor een gezin met vier personen kan een bezoekje aan de supermarkt nu heel snel in de papieren lopen. "Gemiddeld gaven zij op jaarbasis zo'n 7000 tot 8000 euro uit aan boodschappen", zegt Norman Buysse van GfK. "Zij betalen al snel zo'n 1500 euro meer voor dezelfde boodschappen als een jaar geleden."

En Buysse verwacht dat de stijging nog wel even gaat duren. "In ieder geval tot het najaar en wellicht de winter. Want de factoren die van invloed zijn op de prijsverhogingen, zoals de oorlog in Oekraïne, graantekorten en arbeidstekorten, blijven nog wel even van kracht."

Hoe berekent GfK de prijs? Het onderzoeksbureau monitorde van september 2021 tot eind juli 2022 in negen supermarktketens de prijs van 55 basisproducten, zoals gehakt, biscuits en koffie. Per vier weken wordt voor dit 'boodschappenmandje' een gemiddelde prijsverandering berekend, acties tellen niet mee. "Niemand koopt exact dat mandje, maar het geeft een goed beeld van wat de prijzen doen in de supermarkt", licht Buysse toe.

GfK constateerde eerder dat we door de grote prijsstijgingen meer huismerken in ons boodschappenkarretje leggen en wat vaker een bezoekje brengen aan goedkopere supermarkten.

Buysse heeft nog een extra bespaartip: let goed op de grootte van de verpakkingen. "Er staan veel portieverpakkingen in de supermarkten, maar die zijn relatief duur", ziet hij in de cijfers. "Je kan dan dus beter een grootverpakking kopen."