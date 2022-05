Kleinere merken winnen van de grote in de supermarkt

De eerste maanden winnen huismerken terrein door de inflatie. IRI heeft berekend dat productprijzen per kilo of liter over de eerste vier maanden van dit jaar zijn gestegen met 5,3 procent ten opzichte van vorig jaar. De hoeveelheid producten die werd verkocht is in die vergelijking met 5,6 procent gedaald. We kopen dus minder, maar voor een hogere prijs.

"Nu de prijzen van levensmiddelen stijgen zullen supermarkten daarop inspelen. Mensen hebben immers een beperkt budget. Daarom kunnen supermarkten bijvoorbeeld hun huismerken aanprijzen als een goedkoper alternatief van A-merken en dat ook meer gaan benadrukken", zegt Norman Buysse van GfK.

De hoge inflatie maakt dat huishoudens meer nadenken over welke producten ze in de winkelmand leggen. "Bijzonder, want boodschappen doen heeft veelal een routinematig karakter." Volgens Buysse gaan niet alleen mensen met een lager inkomen op zoek naar goedkopere alternatieven. "Wij zien dat alle soorten huishoudens nu meer huismerken gaan kopen en minder A-merken."