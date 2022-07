Boodschappen steeds duurder, leveranciers bepalen vaker de prijzen

Leveranciers bepalen vaker de prijzen

"We betalen leveranciers niet zomaar een hogere prijs, want we willen wel weten waar die vandaan komt omdat we de prijzen voor consumenten zo laag mogelijk willen houden. We kiezen er zelfs wel eens voor om een product uit het assortiment te halen, als we niet weten waar de prijsverhoging vandaan komt. Zo betaal je in Duitsland voor een liter A-merk cola 1,19 euro en in Nederland 1,85 euro. Dan willen we dus eerst weten waar dat verschil vandaan komt."