Prijs van voedsel blijft oplopen, ook meer loonsverhogingen

Voeding stijgt steeds sneller in prijs. In juni waren voedingsmiddelen 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was dat nog 9,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De inflatie in het algemeen nam in juni iets af, van 8,8 naar 8,6 procent. Dat is nog altijd een uitzonderlijk hoog niveau. Dat de inflatie iets daalt komt doordat de prijzen van elektriciteit en gas in juni minder zijn opgelopen dan de maand ervoor. Benzine en diesel werden daarentegen in juni weer fors duurder.