Benzineprijs terug op recordniveau, effect van accijnsverlaging verdampt

De prijs voor een liter benzine is voor het eerst hoger dan voor de accijnsverlaging op 1 april. De adviesprijs voor een liter benzine is 2,50 euro, terwijl vlak voor de accijnsverlaging een liter nog 2,46 euro kostte.

Zonder de accijnsverlaging had een liter benzine nu 2,67 euro gekost. De huidige literprijs zit iets meer dan een halve cent onder het record dat in maart werd bereikt, blijkt uit gegevens van United Consumers.

Ook de dieselprijs loopt hard op, maar minder snel. Daardoor is het verschil tussen diesel en benzine weer iets opgelopen. De adviesprijs voor een liter diesel is 2,17 euro. Zonder de accijnsverlaging was dat 2,28 euro geweest.

Gedaalde eurokoers

De afgelopen twee weken lopen de prijzen aan de pomp snel op, in lijn met de gestegen olieprijs. De vraag naar olie is groot en door de sancties tegen Rusland komt uit dat land steeds minder olie. De olieproducerende landen verenigd in OPEC+ kondigden gisteren aan de productie vanaf volgende maand te verhogen, maar die aankondiging heeft niet tot lagere prijzen geleid.

Ook de lagere koers van de euro ten opzichte van de dollar helpt niet mee. Olie wordt doorgaans in dollars afgerekend en vanwege die gedaalde eurokoers zijn er meer euro's nodig om in dollars af te rekenen.

Prijs in Duitsland ook opgelopen

Het kabinet kondigde in maart een tijdelijke verlaging van de accijns op brandstof aan om de gevolgen van de inflatie op te vangen. Minister Kaag van Financiën zei toen over de verlaging van 17 cent van de benzineprijs: "Dit is wat er mogelijk was. Ik begrijp heel goed het gevoel dat dit niet genoeg is, als je aan de pomp staat. We gaan de gevolgen van de oorlog echt allemaal voelen."

In Duitsland ging deze week een verlaging van de accijns van 30 cent in. Dat leidde tot grote verschillen met benzineprijzen in Nederland. Inmiddels zijn de prijzen in Duitsland ook opgelopen en kost een liter benzine daar weer meer dan 2 euro.