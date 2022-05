Effect accijnsverlaging alweer onzichtbaar, benzineprijs loopt verder op 

Oliekartel OPEC, dat een alternatief zou kunnen bieden voor Russische olie, laat namelijk keer op keer weten hun 'kraan' niet verder open te zetten voor Europa, om zo de prijs weer wat te laten dalen. Maar de olieprijs is zeker niet het enige dat invloed heeft op de benzineprijs.

2. De dollarkoers

Een belangrijke factor die op de achtergrond meespeelt is de dollarkoers. Nederlandse bedrijven betalen olie in dollars, "en dat tikt heel zwaar mee", zegt Paul van Selms van United Consumers. "De dollar werd het afgelopen half jaar alleen maar sterker." Een half jaar geleden was een euro 1,13 dollar waard, nu is dat 1,06 dollar. Dat betekent dat de inkoop van olie sowieso al duurder is geworden voor Nederlandse bedrijven.

3. Hoge prijzen van raffinaderijen

Raffinaderijen, die olie verwerken tot benzine en diesel, hebben met nog meer kostenstijgingen te maken. Ze verbruiken veel energie, legt ING-econoom Rico Luman uit, en ook de energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Verder wordt de prijs opgedreven omdat er minder brandstof uit Russische raffinaderijen naar ons toe komt, aldus Luman.

Terwijl olie (nog) niet onder het EU-sanctiebeleid valt, "zijn bedrijven terughoudend met het afsluiten van contracten met Russische raffinaderijen", bevestigt Jilles van den Beukel, energie-expert bij het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Europese partners vinden het momenteel riskant om nieuwe contracten af te sluiten.

"Dit is ook het seizoen om onderhoud uit te voeren", zegt Van den Beukel, "waarbij werkzaamheden worden stilgelegd." Daarbij komt dat er de laatste jaren minder kleine raffinaderijen open zijn. Dat leidt ertoe dat de raffinaderijen die nog wel voor Europese landen werken een hoge prijs vragen, zowel voor benzine als voor diesel.

4. Meer vraag naar benzine

Het valt econoom Luman op dat het prijsverschil tussen benzine en diesel weer is toegenomen. "Deel van verklaring is dat de vraag naar specifiek benzine nu sneller stijgt. Ook is de dieselprijs naar verhouding wel heel hard opgelopen de afgelopen drie maanden. Het seizoen dat weer meer mensen gaan rijden begint en je ziet ook weer meer woon-werkverkeer."

Ewout Klok, voorzitter van Beta, Belangenvereniging Tankstations, herkent die ontwikkeling niet: "Dat valt wel mee. Wij merken niet per se dat er meer brandstof verkocht wordt."