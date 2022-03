Gat Russische olie niet zomaar te vullen: 'Prijs zal nog even doorstijgen'

Ook de emotie in de handel moet volgens Lomme niet onderschat worden: "Als het vriest zien we altijd dat de prijzen op korte termijn omhooggaan, maar vreemd genoeg ook op lange termijn. Angst voor tekorten speelt een rol, en dat is zeker ook nu zo."

Volgens Lomme duurt het nog wel even voordat gebruikers en raffinaderijen hun gedrag en inkopen aanpassen op de prijs. Tot die tijd verwacht hij dat de prijzen blijven stijgen.

Kunnen we zomaar stoppen met Russische olie?

"We kunnen het wel doen, maar dan moeten we verdere prijsstijgingen accepteren", zegt Lomme. "Daarbij hebben de Amerikanen makkelijk praten met hun oproep, want zij produceren zelf olie. Dat doen wij niet."

Daarbij zijn raffinaderijen gebouwd om een bepaald soort olie te verwerken. Volgens Van Cleef is bijvoorbeeld de Russische Oeral-olie een zware dikke soort olie, goed voor bijvoorbeeld dieselolie, terwijl Amerikaanse olie een lichtere soort is. Een raffinaderij kan niet zomaar van olie wisselen.

Van Cleef: "We kunnen niet zo makkelijk iets verschuiven op de oliemarkt. Europa is heel afhankelijk van Russische olie, die Oeral-olie heeft een bepaalde kwaliteit. En wat er elders wordt bijgepompt heb je niet de volgende dag hier, dat kost allemaal tijd. Het gat dat Rusland nu achterlaat op de oliemarkt is niet zomaar op te vullen."