'Shell koopt nog steeds Russische diesel'

Shell koopt nog steeds ladingen Russische diesel. Het gaat om mengsels, die bestaan uit maximaal 49,99 procent brandstof uit Rusland. De rest van de diesel komt uit andere landen, schrijft Bloomberg-columnist Javier Blas.

Dat is niet illegaal, maar het oliebedrijf had begin maart gemeld te zullen stoppen met de inkoop van Russische olie en gas. Die beslissing volgde op felle kritiek toen duidelijk was geworden dat Shell na de inval in Oekraïne nog extra Russische olie kocht, nota bene met een hoge korting.

Shell wijst er nu op dat de terugtrekking uit Rusland altijd gefaseerd zou gaan "om een veilige en continue aanvoer van brandstoffen waar mensen, samenlevingen en economieën op bouwen" te kunnen garanderen.

'Latvian blend'

Uit contracten waarop Blas zich baseert blijkt dat Shell sinds kort mengsels die voor minder dan 50 procent bestaan uit Russische olie of gas als niet-Russisch bestempelt. "In de oliemarkt fluisteren handelaren over een "Latvian blend" - een nieuwe herkomst voor diesel die lijkt op een oplossing om Russische producten te blijven leveren gemengd met iets anders", schrijft Blas.

Het zou gaan om Russische diesel die in de Letse haven Ventspils gemengd wordt met diesel uit andere landen.

Shell erkent dat het handelaren toestaat om Russische diesel te mengen met andere producten om de leveringszekerheid te garanderen. "'Die richtlijnen zorgen ervoor dat er diepgaander onderzoek wordt gedaan naar de oorsprong van het product en het gaat verder dan wat sancties vereisen."