OPEC+ draait oliekraan verder open om olieprijs te drukken

De OPEC+ gaat de olieproductie de komende maanden extra opvoeren om zo het aanbod te vergroten en de olieprijs te drukken. Daartoe heeft de OPEC besloten, samen met tien bevriende olieproducenten waaronder Rusland. Dat gebeurt onder druk van grote olieconsumerende landen.

De OPEC+ is de afgelopen maanden al stelselmatig bezig de olieproductie op te voeren, en gaat dat nu sneller en meer doen. In juli en augustus zullen 648.000 vaten per dag meer worden opgepompt, in plaats van 432.000 vaten vanaf september.

Begin deze week zong al rond dat de OPEC+ de oliekraan verder wilde opendraaien. De oliemarkt reageerde daar prompt op en de olieprijs daalde met bijna 10 procent, van 124 dollar naar 113 dollar voor een vat.

Prijzen stijgen

De markt rekende echter op een grotere productieverhoging, waardoor de olieprijs toch weer is gestegen. Een vat ruwe Brent-olie kost momenteel 116 dollar.

Door de oplopende olieprijs wordt ook de benzine steeds duurder, ondanks de accijnsverlaging. De gemiddelde adviesprijs gaat nu richting 2,50 euro.

Boycot

Opmerkelijk is dat Rusland volgens persbureau Reuters tijdens de OPEC-vergadering volledige steun heeft gegeven aan de verhoging van de olieproductie.

Rusland is een van de grootste olieproducenten ter wereld, goed voor doorgaans 10 miljoen vaten per dag, maar de olie van het land wordt geboycot vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Daardoor loopt het olieaanbod in de wereld terug en wordt olie steeds duurder.

De toegezegde productieverhogingen van de afgelopen maanden zijn overigens bij lange na niet nagekomen daar landen soms al aan hun maximale capaciteit zitten of kampen met uitval van productie.

De OPEC+ is goed voor meer dan de helft van de wereldwijde olieproductie.