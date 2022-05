Steeds meer mensen hebben moeite met rondkomen, drie van hen vertellen hun verhaal

Volgens Van der Gaag heeft de overheid een grote rol in armoedebestrijding. "Eigenlijk moeten we terug naar vroeger. Zoals een ziekenfonds voor de zorg of om de tandartskosten mee te kunnen betalen."

Ook Rens Louter, vrijwilliger bij de voedselbank, krijgt spullen van de voedsel- en kledingbank. Hij kwam er via een advertentie in de krant achter dat hij daar voor een euro kleding kon halen. "De eerste keer dat ik hier kwam, ging ik met tassen de deur uit. Ik was overrompeld."

Hij is afgelopen jaar in de schuldsanering gekomen. "Ik heb een kleine schuld opgebouwd en die moet ik aflossen. Nu krijg ik leefgeld en daar moet ik het mee doen. Dus de afgelopen tijd heb ik flink wat stapjes terug moeten doen."