NOS Nieuws • vandaag, 02:36 'IS-Beatle' opgepakt in Londen na uitzitten straf in Turkije

De Britse IS-aanhanger Aine Davis is in Londen gearresteerd voor terrorisme. Hij was naar het Verenigd Koninkrijk gereisd nadat hij zijn celstraf in Turkije voor terrorisme had uitgezeten.

De 38-jarige Davis staat bekend als een van de 'IS-Beatles', die volgens de Verenigde Staten in het gebied van Islamitische Staat 27 gijzelaars hebben gedood. De vier mannen uit Oost-Londen kregen die bijnaam in IS-gebied vanwege hun Engelse accent. Davis wordt door Britse en Amerikaanse media 'Jihadi Paul' genoemd.

Hij werd in 2015 opgepakt in Turkije en later tot 7,5 jaar cel veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Toen zijn straf erop zat, vloog hij naar London Luton Airport, waar hij gisteravond door de antiterreureenheid van de Londense politie werd gearresteerd.

Davis is opgepakt voor meerdere terrorismeverdenkingen, waaronder het inzamelen van geld voor terrorisme en het in bezit hebben van terroristische documenten.

Voordat Davis radicaliseerde, werd hij in het Verenigd Koninkrijk al veroordeeld in drugszaken. In 2006 kreeg hij ook een celstraf vanwege vuurwapenbezit. Na zijn bekering tot de islam ontmoette hij in Londen Mohammed Emwazi, die later bekend werd als Jihadi John. In 2013 verliet Davis het VK om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten.

Onthoofdingsvideo's

De IS-Beatles schokten de wereld met de gewelddadige manier waarop ze hun gijzelaars ombrachten, vaak door onthoofding. De beelden deelden ze op sociale media.

Onder de slachtoffers zijn de journalisten James Foley en Steven Sotloff uit de VS en Haruna Yukawa en Kenji Goto uit Japan. Andere gedode gijzelaars door het viertal zijn de Amerikaanse hulpverleners Kayla Mueller en Peter Kassig en de Britten David Haines en Alan Henning.

Mohammed Emwazi werd in 2015 in Syrië gedood bij een Amerikaanse droneaanval. De andere 'Beatles' zitten vast in de VS. Alexanda Kotey (Jihadi Ringo) is veroordeeld tot levenslang. El Shafee Elsheikh (Jihadi George) werd in april schuldig bevonden en krijgt deze maand zijn straf te horen.