'Jihadi Ringo', laatste lid van IS-cel 'Beatles' veroordeeld in VS

Het laatste lid van de IS-terreurcel die bekendstond als The Beatles is in de Amerikaanse staat Virginia veroordeeld. Hij is door een jury schuldig bevonden aan hulp bij ontvoeringen en aan de dood van vier Amerikanen tussen 2012 en 2015.

El Shafee Elsheikh en drie anderen maakten deel uit van het viertal dat vanwege hun overduidelijke Engelse spraak The Beatles genoemd werd. "John, Paul, George en Ringo", zoals ze ook wel werden genoemd, worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van ten minste vier mensen: de journalisten James Foley en Steven Sotloff en de hulpverleners Kayla Mueller en Peter Kassig.

De groep hield gevangenen vast in IS-gebied en eiste voor hun vrijlating losgeld of vrijlating van IS-militanten. Sommige gijzelaars werden vrijgelaten, andere werden geëxecuteerd. Deze executies werden op video opgenomen en gebruikt in propagandafilmpjes voor IS.

Levenslang

Elsheikh (of "Jihadi Ringo") hoort later welke straf hij krijgt. Dat kan maximaal levenslang worden. De doodstraf krijgt hij in ieder geval niet. De VS hebben dat aan het Verenigd Koninkrijk waar hij woonde verzekerd.

Hij werd in 2018 opgepakt in Syrië en aan de VS uitgeleverd. De andere leden van de groep zijn Alexanda Kotey, die tot levenslang is veroordeeld, Aine Davis die vastzit in Turkije en Mohammed Emwazi, die in 2015 bij een droneaanval in Syrië werd gedood.