Werkgevers willen coronapas 'als laatste redmiddel' in wet

In een conceptversie van de nieuwe permanente coronawet ontbreekt het coronatoegangsbewijs (CTB). Steeds meer politieke partijen waren tegen het opnieuw inzetten van de pas.

Maar dat is tegen het zere been van veel ondernemers. Die willen voorkomen dat bij een nieuwe coronagolf de economie weer op slot gaat. "Wij zien liever dat het CTB helemaal niet hoeft te worden ingezet, maar als bedrijven dicht zouden gaan zonder het CTB, dan kan het CTB een laatste redmiddel zijn", aldus een woordvoerder van de werkgeversorganisaties.

VNO-NCW en MBK-Nederland wijzen erop dat ondernemers er alles aan zullen doen om hun bedrijven op een "veilige en verantwoorde manier" in te richten voor klanten en medewerkers. De coronapas kan daarbij helpen, stellen ze.

Maatschappelijke weerstand

Het coronatoegangsbewijs wordt sinds februari niet meer gebruikt in Nederland. Mensen konden met de QR-code aantonen dat ze getest, gevaccineerd of net van corona hersteld waren. De maatschappelijke weerstand was groot.