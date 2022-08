AFP

Beloega die uit Seine werd gehaald alsnog dood

De beloega die vannacht uit de Seine werd gered nadat hij er dagen had rondgezwommen, is alsnog doodgegaan. Dat melden de Franse autoriteiten, die bedroefd zeggen te zijn door de dood van het dier.

De witte dolfijn werd vannacht na een reddingsoperatie van ruim zes uur uit het water gehaald en per koelwagen naar Ouistreham vervoerd, zo'n 160 kilometer verderop. Het reddingsteam dat zo'n tachtig mensen telde zei al dat hij er erg slecht aan toe was en dat de kans nog steeds groot was dat hij het niet zou halen.

De beloega heeft tijdens het transport naar het zoutwaterbassin in Ouistreham een spuitje gekregen, waarna hij is gestorven. De witte dolfijn had ademhalingsproblemen gekregen, waarna is besloten tot euthanasie. Het was de bedoeling dat hij zou aansterken in Ouistreham, waarna hij zou worden vrijgelaten en "de natuur zijn beloop zou hebben". Zover is het dus niet gekomen.

'Kapot van dit tragische resultaat'

Sea Shepherd France, de actiegroep die bij de reddingsoperatie betrokken was, zegt "met pijn in het hart" de dood van de witte dolfijn bekend te maken. "We zijn kapot van dit tragische resultaat, waarvan we vooraf al wisten dat het zeer waarschijnlijk was, maar we bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan deze ongekende mobilisatie: brandweerlieden, hulpverleners, vrijwilligers en Isabelle Dorliat (de lokale viceprefect, red.)".

Nadat het 800 kilo zware zeezoogdier uit het water was gehaald zijn er medische onderzoeken bij hem gedaan. De resultaten daarvan waren nog niet binnen. Vooraf zeiden dierenartsen al dat ze er rekening mee hielden dat hij ziek was, omdat pogingen om hem vis te voeren waren mislukt. Hij had wel nog wat antibiotica en vitaminen binnengekregen via een injectie.

Zo werd de beloega afgelopen nacht uit het water gehaald:

0:42 Beloega die in de Seine zwom uit het water gered

Beloega's leven normaal gesproken in de ijskoude wateren rond de Noordpool en komen eigenlijk bij voorkeur niet in rivieren terecht, dat is niet hun natuurlijke leefomgeving. Als het gebeurt, zijn de dieren vaak de weg kwijtgeraakt op zoek naar voedsel. Klimaatverandering en menselijk handelen, bijvoorbeeld de scheepvaart en visserij, kunnen daar invloed op hebben.