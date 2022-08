ANP

NOS Nieuws • vandaag, 07:59 • Aangepast vandaag, 09:14 Ajax-speler Tadic bij eigen woning belaagd door overvallers

Ajax-voetballer Dusan Tadic is eind vorige maand in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Zuid belaagd door twee overvallers, melden De Telegraaf en Het Parool. De daders zijn er zonder buit vandoor gegaan. De politie denkt dat ze het specifiek op Tadic hadden gemunt.

De 33-jarige Ajacied werd in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht bij zijn huis door twee mannen, die helmen en donkere kleding droegen. Tadic zou meteen in de gaten hebben gehad dat het mis was en geprobeerd hebben te vluchten.

Dat zou zijn uitgelopen op een worsteling tussen de voetballer en de twee mannen, waarbij Tadic er volgens De Telegraaf in slaagde het vizier van de helm van een van de overvallers te openen en hem een klap te geven. Uiteindelijk wist de voetballer te ontkomen en werd de politie gebeld. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.

Horloge

Mogelijk raakte Tadic lichtgewond aan zijn hand. Het incident was een paar dagen voor het treffen met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Tadic speelde die hele wedstrijd met pleisters om de vingers van zijn rechterhand.

ANP Tadic tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal

De Telegraaf meldt dat de belagers het waarschijnlijk voorzien hadden op het horloge van de voetballer. Ook zouden er eerder al twee mannen die zich voordeden als pizzabezorger hebben aangebeld bij zijn huis in Amsterdam. De echtgenote van de Serviër zou onraad hebben geroken en de deur niet hebben geopend.

PSV-spits doelwit

Vorig jaar mei werd het gezin van toenmalig PSV-spits Eran Zahavi overvallen in zijn huis in Amsterdam. Zijn vrouw en kinderen werden vastgebonden en kregen tape op hun mond geplakt. De twee overvallers gingen er met persoonlijke spullen en contant geld vandoor.

Een half jaar later werd er in het huis van Zahavi ingebroken. Op dat moment zou het gezin niet thuis zijn geweest. Zahavi verruilde deze zomer PSV voor Maccabi Tel Aviv.

Bekende Nederlanders

Ook andere bekende Nederlanders werden vorig jaar slachtoffer van overvallers. In november werd artiest Ali B bij zijn huis in Almere beroofd. Volgens Omroep Flevoland namen de overvallers zijn Rolex-horloge mee. In dezelfde maand moest rapper Lil Kleine op straat in Rotterdam zijn dure uurwerk afgeven bij een beroving.

In 2020 werd voetbalanalist René van der Gijp bij zijn woning met een hamer bedreigd. Ook zanger Gordon, stylist Fred van Leer en YouTube-ster Nikkie de Jager werden dat jaar thuis belaagd. In veel zaken zijn inmiddels verdachten aangehouden en celstraffen opgelegd.