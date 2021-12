PSV'er Zahavi lijkt weer doelwit te zijn van criminelen, nu inbraak

PSV-voetballer Eran Zahavi is vermoedelijk weer het slachtoffer geworden van criminelen. In mei vond een gewelddadige overval plaats in zijn huis aan de Arenborg in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. In dat huis is gisteravond ingebroken.

De politie zegt vanwege privacyredenen niet bij wie de inbraak plaatsvond, wel bevestigt een woordvoerder dat in mei dit jaar in het huis een overval is gepleegd.

Ook een woordvoerster van PSV kan niet bevestigen dat het om het huis van Zahavi gaat. Wel laat ze weten dat de van een blessure herstellende aanvaller momenteel niet in Nederland is.

Het is niet duidelijk of de inbrekers gisteravond iets buit hebben gemaakt en of iemand thuis was tijdens de inbraak.

De politie roept via Burgernet op uit te kijken naar twee inbrekers. Niemand is gewond geraakt.