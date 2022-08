wikimedia, Mike Peel

NOS Nieuws • gisteren, 19:15 Museum in Londen stuurt roofkunst terug naar Nigeria

Een Brits museum gaat 72 kunstobjecten terugsturen naar Nigeria. Het gaat om onder meer bronzen beelden, ivoren ceremoniële objecten en alledaagse voorwerpen uit het voormalige koninkrijk Benin. Benin lag binnen de grenzen van het huidige Nigeria en werd in 1897 gewapenderhand door de Britten ingenomen. Het werd onderdeel van de kolonie Brits Nigeria, die in 1960 onafhankelijk werd.

De museumdirecteur van het Londense Horniman Museum noemt het "moreel en gepast" om de destijds door de Britten meegenomen kunst na meer dan honderd jaar terug te sturen naar Nigeria. "Er is duidelijk bewijs dat deze objecten met geweld zijn verworven", zo is te lezen in een persverklaring. Het museum gaat met de Nigeriaanse Nationale Commissie voor Musea en Monumenten (NCMM) kijken of het mogelijk is sommige objecten te lenen, zodat die in Londen te zien zullen blijven.

Het besluit van het Horniman Museum volgt op een formeel verzoek dat de NCMM in januari indiende om de kunstobjecten terug te geven. Daarop ging het museum in gesprek met Britse en Nigeriaanse academici, museumbezoekers, kunstenaars en experts op het gebied van cultureel erfgoed, waarna het besloot om de objecten over te dragen aan de Nigeriaanse regering.

Benin Bronzes

De 72 objecten maken onderdeel uit van de duizenden objecten die in 1897 door de Britten zijn geroofd uit het koninkrijk Benin en die in de decennia daarna in handen kwamen van musea over de hele wereld. Deze kunstobjecten, vooral gemaakt van brons en messing, staan ook wel bekend als de Benin Bronzes. Deze beelden decoreerden onder meer het Koninklijk Paleis in de stad Benin. Sommige dateren uit de 13e eeuw, toen het koninkrijk in het westen van Afrika werd gevestigd.

Ook andere Europese musea hebben Benin Bronzes in hun collecties. Zo zijn zeker 1100 Benin Bronzes te vinden in Duitse musea. De Duitse regering is vorige maand begonnen met het teruggeven van deze objecten, nadat de ministers van Cultuur in Duitsland en Nigeria tot overeenstemming waren gekomen over de overdracht.

In de collectie van het British Museum zijn nog 900 van deze objecten te vinden. Het is nog niet duidelijk of die ook naar Nigeria worden teruggestuurd, op de website van het museum is alleen te lezen dat het "actief betrokken is" bij nieuwe initiatieven met "Nigeriaanse partners en collega's".

Nederland heeft zeker 114 Benin Bronzes in bezit. Ze staan tentoongesteld in het Rotterdamse Wereldmuseum en op verschillende locaties van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Het is nog onduidelijk wat ermee gaat gebeuren. Twee jaar geleden adviseerde de Raad voor Cultuur toenmalig minister Engelshoven om koloniale roofkunst onvoorwaardelijk terug te geven.