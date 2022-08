Nieuwe bombardementen en raketten, Israël verwacht operatie van een week

Correspondent Ties Brock:

"Dit oplaaien van het conflict lijkt misschien plots ontstaan, maar komt niet uit de lucht vallen. Sinds het einde van de korte oorlog vorig jaar was het in Gaza weliswaar relatief rustig, in de rest van de Palestijnse gebieden is het geweld eigenlijk doorgegaan. Zo zijn er bijna dagelijks invallen door het Israëlische leger in bezet Palestijns gebied.

Volgens Israël worden daarbij mogelijke terroristen opgepakt. De afgelopen maanden zijn bij zulke invallen tientallen doden gevallen. Soms waren dat beschietingen tussen Palestijnse groeperingen en het leger, maar er zijn ook Palestijnse burgers bij omgekomen, zoals Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh. Daarnaast zijn er meerdere aanslagen gepleegd door Palestijnse terroristen waarbij Israëlische burgers zijn gedood.

De grote vraag is nu of ook Hamas zich gaat mengen in het conflict. Hamas heeft feitelijk de macht in Gaza en heeft zwaarder geschut dan Islamitische Jihad. Als ook zij zich ermee gaan bemoeien dan zal het tot veel meer geweld komen."