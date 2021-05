Qassam-raketten vs. Iron Dome: de luchtstrijd in Israël uitgelegd

In het pand uit de video zat een belangrijk commandocentrum van Hamas, stelt het Israëlische leger. Er zaten ook appartementen in, een aantal bedrijven en een tandartsenkliniek, schrijft persbureau AP. Een drone vuurde vijf waarschuwingsschoten om de mensen in het gebouw te waarschuwen voor het bombardement.

Knock on the roof

Zo'n knock on the roof is niets nieuws volgens Bolder. Het geeft de bewoners van een pand de kans om te vluchten. "Flatgebouwen worden soms gebruikt als dekmantel voor Hamas. Maar de gezinnen die er wonen hebben in wezen niets te maken met het conflict. Die krijgen vervolgens een x-aantal minuten om hun flat uit te gaan en alles wat ze achterlaten, raken ze kwijt."

Dit overkwam de familie Saqallah: