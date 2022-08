Verenigde Naties 'ernstig bezorgd' over geweldsuitbarsting Gaza

Correspondent Ankie Rechess:

"Het is nog steeds ontzettend onrustig. Inwoners van het zuiden van Israël zitten allemaal in schuilkelders. Ook in Tel Aviv zijn de schuilkelders vanavond opengegaan, want het ziet er niet naar uit dat het nu klaar is. Islamitische Jihad heeft gedreigd dat ze de hele nacht zullen doorgaan en dat dit wat hen betreft nog dagen, weken of zelfs maanden kan duren. Ondertussen heeft Israël 25.000 reservisten opgeroepen.

De vraag is welke partijen zich met de aanvallen gaan bemoeien. Tot nu toe heeft Hamas zich redelijk afzijdig gehouden, en zij zijn de machtigste groepering in de Gazastrook. Ook is het van belang wat de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gaan doen, die nu worden opgeroepen om terreuraanvallen op Israëlische burgers uit te voeren. Verder is de vraag of de Libanese terreurorganisatie Hezbollah zich in het conflict gaat mengen.

Hoelang dit gaat duren, is al met al dus onzeker. Maar men gaat ervan uit dat het niet in één of twee dagen klaar zal zijn."