Israël sluit grensovergang met Gaza na raketaanvallen

Israël sluit de grensovergang met Gaza in reactie op Palestijnse raketaanvallen van de afgelopen dagen. Duizenden inwoners van het gebied kunnen daardoor voor onbepaalde tijd niet naar Israël komen.

Afgelopen dagen werden er vanuit de Gazastrook meerdere raketten afgevuurd op Israël. Gisteren kwam een projectiel neer op Israëlisch grondgebied, zonder slachtoffers te veroorzaken. Een andere raket verwondde twee personen toen die neerkwam in Palestijns gebied. Een derde raket die vanmorgen vroeg werd afgevuurd veroorzaakte voor zover bekend geen schade.

Daarnaast waren er de afgelopen dagen verschillende confrontaties tussen Palestijnse betogers en de Israëlische politie. Bij de al-Aqsa-moskee, het belangrijkste islamitische heiligdom in de regio, bekogelden demonstranten agenten met vuurwerk en stenen. De politie zette traangas en flitsgranaten in.

Er vielen bij de confrontaties gewonden. Volgens Israël was het nodig om veiligheidstroepen het complex in te sturen, om de aanvallen te stoppen. Dat werd aan Palestijnse zijde gezien als een escalatie.

Feestdagen

Het is al enige weken onrustig in het land, in een periode dat het christelijke Pasen, het joodse Pesach en de islamitische ramadan samenvielen. Pesach is inmiddels geweest en dit weekend worden de laatste orthodoxe paasvieringen gehouden, het Suikerfeest waarmee de vastenmaand voor moslims wordt afgesloten zal begin volgende maand plaatsvinden.

Vorig jaar kwam het in deze periode tot een kortdurende oorlog tussen Israël en Hamas, de Palestijnse beweging die de macht heeft in de Gazastrook. Die groepering wordt door onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten als een terroristische organisatie gekwalificeerd.

Geblokkeerd

Door de grensovergang uit Gaza te sluiten, kunnen zo'n 12.000 Palestijnen niet naar hun werk komen, vaak ongeschoolde baantjes in bijvoorbeeld de bouw. Het is nog niet bekend hoelang de grenspost dicht blijft: het Israëlische leger zegt dat de overgang pas weer opengaat als de veiligheidssituatie het toelaat.

Israël en Egypte voeren strenge controles uit aan de grenzen van de Gazastrook, waar 2 miljoen mensen wonen. Israël blokkeert de toegang van veel goederen tot het gebied. Volgens de Wereldbank leeft mede daardoor de helft van de bevolking onder de armoedegrens.